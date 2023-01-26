В Офисе Генпрокуратуры Украины сообщили о разоблачении подполковника СБУ.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, был разоблачен и задержан подполковник СБУ одного из областных управлений, граничащий с временно оккупированной территорией.

Мужчина был разоблачен в государственной измене.

«По данным следствия, правоохранитель скрыто собирал служебную информацию по результатам оперативно-розыскной деятельности и информацию, составляющую государственную тайну. В частности, его интересовали схемы размещения блокпостов области», - рассказали в прокуратуре.

Документы он фотографировал на телефон, а затем, используя мессенджер Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора.

В ходе обысков были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства. Кроме того, установлено, что он имеет связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов рф.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до пожизненного лишения свободы.

На опубликованных кадрах, в частности, можно увидеть, что у подполковника-предателя нашли также пропагандистскую литературу.

«Запроданцы», «Падло! Сколько же жертв на так называемой совести этого урода! И сколько еще таких "безопасных служащих" работают на врага...»,

«Не брать под стражу, а расстрелять такую ​​сволочь. Сколько людей погибло из-за таких мразей»,

"Ничего себе бабла у подполковника!" , - комментируют украинцы в соцсетях задержание предателя.

Напомним, певец Павел Зибров послал предательницу Повалий вслед за российским кораблем.

Также сообщалось, что запроданка Повалий вывезла старую маму из Киева в Москву.

Кроме того, Politeka.net писала, что Повалий сделал шокирующее заявление об исторической миссии путина.