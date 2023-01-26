На днях было завершено финансирование пенсий за январь, пишет Politeka.net со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Согласно сообщению, на пенсионные выплаты направлено 50,4 млрд. грн.

«В том числе 9,3 млрд грн – через АО "Укрпочта", 41,1 млрд грн – через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм», – сообщили в ПФУ.

По сообщению АО «Укрпочта», по состоянию на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.

В свою очередь некоторые украинцы пожаловались Пенсионному Фонду, что денег нет:

«Моя мама уже несколько месяцев не получала пенсии», «Это просто жесть, есть те, кто не получил пенсию за январь? Или я только одна такая?», «Многие люди не получили», «Также нет», «А что делать, когда на инвалидов не получаем уже десять месяцев, пошел одиннадцатый?».

В Пенсионном Фонде порекомендовали украинцам, не получившим пенсию, обратиться на «горячую линию».

«Для уяснения обстоятельств Вам необходимо предоставить больше данных о получателе. Вы можете обратиться за консультацией на «горячую линию» Контакт-центра Пенсионного фонда Украины: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 или через веб-портал электронных услуг. Также предлагаем ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением Вашего вопроса…», - говорится в сообщении ПФУ.

Напомним, в "Нафтогазе" ответили, куда идет переплата за распределение газа.

Также сообщалось, что пенсии можно передать по наследству – украинцам объяснили, как это сделать.

Кроме того, Politeka.net писала, что долги за коммуналку могут списать, но украинцы заметили подвох.