Бизнес массово пожаловался на отсутствие денег у россиян, сообщает The Moskow Times.

Согласно данным опроса, 50% компаний назвали главной проблемой "снижение платежеспособности населения".

Ещё 38% респондентов пожаловались на «сложности с внешнеэкономической деятельностью» после того, как почти все госбанки попали под санкции и лишись доступа к расчетам в долларах и евро.

Также сообщается, что каждый четвертый бизнес (23%), согласно исследованию, столкнулся с «потерей важных клиентов и контрактов».

«Значительная доля опрошенных бизнесменов отметила также высокие налоги и ненадежность поставщиков», но основной проблемой большинство назвали именно сжатие платежеспособносго спроса, отмечают аналитики.

По прогнозу экономистов, спад потребления домашних хозяйств в россии будет не меньше, чем в 2015-2016 годах, как по продолжительности, так и по масштабу, и отбросит его на уровень 2010-2013 годов.

Комментируя ситуацию в россии, пользователи соцсетей выражают убеждение, что будет еще хуже.

«Это еще цветочки, ягодки впереди. Из-за отсутствия средств будут сворачиватся торговля и производство. А там уже и дефициты разного рода нарисуются. Сперва немного там-сям, потом больше и объемней»,

«Когда это волновало царя и придворных…»,

«Волки пожаловались, что бараны стали слишком худыми: "Есть невозможно, одни кожа да кости», «А что случилось?»,

«Странный какой-то бизнес. Плохо он слушает речи нашего дорогого Лидера. Всё по плану, экономика растёт, людей вытащили из нищеты, индюшатник вот недавно открыли...»,

«Виноваты сами россияне», «Понеслось…», - комментируют пользователи.

Бизнес массово пожаловался на отсутствие денег у россиян



50% компаний назвали главной проблемой "снижение платежеспособности населения".https://t.co/soUbEDCt3P — Finanz (@finanzru) January 25, 2023

Добавим, что также стало известно, что российский бюджет потерял 40% таможенных сборов от ввоза электроники.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух крупных поставщиков, знакомых с данными официальной статистики.

Речь идет о компьютерах, ноутбуках, смартфонах, крупной и малой бытовой технике.

Напомним, 26 января россия вновь атаковала мирные города Украины ракетами.

Также напомним, что в России горел храм, являющийся точной копией Владимирской церкви в резиденции президента-диктатора Владимира Путина на Валдае.

Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.