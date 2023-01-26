Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА, в результате падения части ракеты в Голосеевском районе столицы есть пострадавшие.
«Находитесь в укрытиях», - призывают украинцев.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть погибший.
«В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых», - сообщил мэр.
Пострадавшие госпитализированы медиками. Известно, что погибшему было 55 лет.
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В городских пабликах уже появились первые кадры с места взрыва, на которых можно увидеть, что на месте атаки у авто вылетели окна, а в дорожном покрытии образовалась воронка.
Между тем стало известно, что в результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины.
Также известно о ракетном ударе по Винницкой области. Пострадавших в результате удара нет.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли судно под российским флагом в порту Херсона.
Также напомним, что в России горел храм, являющийся точной копией Владимирской церкви в резиденции президента-диктатора Владимира Путина на Валдае.
Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.
Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом загорелись в Сибири.