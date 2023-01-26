Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, трагедия произошла 25 января недалеко от Колесниково.
«31-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и слетел в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия», – рассказали в полиции.
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Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специального оборудования.
Кроме водителя в автомобиле находилась 24-летняя возлюбленная погибшего. К счастью, девушка не пострадала.
По факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование.
Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.
Мужчина успел спастись из машины, которая начала тонуть после падения с переправы.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
В момент атаки девушка бежала со своей семьей в укрытие.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.