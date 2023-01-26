Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова – 6-летняя Алиса и ее мама пострадали 18 января в результате страшной авиакатастрофы в Броварах.

В тот ужасный момент Алиса и ее мама находились в детском саду.

Их обоих в тяжелом состоянии, с ожогами лица, верхних и нижних конечностей доставили во Львов. Женщину – во взрослую Больницу Святого Пантелеймона, девочку с папой – в детскую Больницу Святого Николая.

На днях Алису транспортировали в Австрию, она находится вместе с отцом, который верит, что все будет хорошо, мечтает, чтобы их семья снова была вместе, а Алиса – пошла в школу и получила свой оранжевый пояс по карате.

Мама Алисы уже в Австрии.

«Среди детей, которых транспортировали из Львова, кроме Алисы: 5-летняя девочка с ожогами дыхательных путей и 7-летняя Саша Бреус, получившая сильные ожоги лица и головы», – рассказали врачи.

Украинцы молятся за быстрое выздоровление деток, Алисы и ее мамы, а также благодарят врачей:

«Боже, помоги им поправиться», «Спасибо нашим докторам за их труд к маленьким пациентам, деткам крепкого здоровья а родителям выдержки чтобы это все пережить!»,

«Боженька, помоги этому ребенку, исцели его и благослови на счастливую жизнь, молим тебя, Боже наш. С Богом маленькая, поправляйся, солнышко»,

«Боже помоги им пережить это все. Оздорови, соверши чудо»,

«Держись маленький цветочек, дай боже сил ей и его родителям, быстрого выздоровления» .

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, задев детский сад. Катастрофа унесла из жизни 14 взрослых и 1 ребенка. Находившиеся внутри здания люди получили сложные травмы.

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

Также сообщалось, что среди жертв в Броварах обнаружили маму-красавицу и ее дочь.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр МВД Денис Монастырский перед крушением успел отправить смс.