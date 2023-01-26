Судно под турецким флагом «Тузла» вспыхнуло после обстрела российскими военными порта Херсона.

Огонь вспыхнул в рубке, пишет турецкое издание NTV.

В момент атаки экипажа на борту не было, поэтому в результате пожара никто не пострадал.

Комментируя очередной обстрел, украинцы высказывают надежду, что президент Турции Реджеп Эрдоган не оставит эту атаку без внимания.

«Эрдоган, твой выход!», «Эрдоган накажет за это», «За Боинг ничего не было, а мы хотим судно…», «Завтра увидим реакцию Эрдогана», «Надеюсь, Турция отреагирует», - пишут украинцы в комментариях к видео, которое было сделано с 24 на 25 января.

Добавим, ранее стало известно, что Турция созывает заседание Совбеза ООН по вопросам войны в Украине.

Эрдоган хочет обсудить с членами Совбеза вопросы гуманитарной помощи, посреднические инициативы, а также перспективу долгосрочного прекращения огня, сообщало агентство Anadolu. Кроме того, в повестке дня "зерновой коридор".

Также сообщалось, что турецкая компания Baykar передала Украине два беспилотника Bayraktar.

"Мы безгранично благодарны компании Байкар за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена", – говорилось в сообщении Главного управление разведки Минобороны Украины.

Украина получила дроны от Baykar бесплатно.

Напомним, в россии горел храм, который является точной копией Владимирской церкви в резиденции президента-диктатора владимира путина на Валдае.

Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.

Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом вспыхнули в Сибири.

Как выяснилось, загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.