В Луцке обручились 24-летний гранатометчик из Ровенщины, который на войне потерял ноги, и фельдшерка из Волыни. Историю любви Сергея и Светланы месяц назад показали на всю страну в ТСН. Видео их сватовства только за сутки в соцсетях набрало почти три миллиона просмотров, но его забанили россияне, которые начали жаловаться на публикацию.

Летом в Николаевской области боец получил тяжелые ранения, ему спасли жизнь, однако парень остался без ног. Это не помешало счастью. Он сделал предложение любимой, и она ответила "да".

На церемонии бракосочетания влюбленных были не только родственники и друзья, но и побратимы Сергея. Венчаться и гулять свадьбу влюбленные запланировали уже после победы. Тогда, говорят, смогут станцевать и первый свадебный танец, потому что уверены, что Сергей уже будет ходить на протезах.

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