В Черкассах мужчина с криком "я – король Сатурна" прыгнул с 7 этажа. Во время падения он шлепнулся на дерево и почти не пострадал.

Об этом сообщает черкасское издание СМИ.ck.ua.

Представитель КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской области" Ирина Назарок рассказала, что у мужчины есть проблемы с психикой. Он 25 января выпрыгнул с 7 этажа и почти не пострадал. Из-за того, что пострадавший "приземлился" на дерево, его снимали спасатели.

"Как оказалось, мужчина - учетный больной. Он выпрыгнул из окна и "приземлился" на дерево. Оттуда его сняли спасатели и передали медикам. У 39-летнего пациента незначительные ссадины. Его доставили в Черкасский психоневрологический диспансер", - сообщила Назарок.

В Сети также опубликовали видео инцидента. На нем слышно, что потерпевший называет себя "королем Сатурна" и говорит, что неизвестные пытаются его убить.

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