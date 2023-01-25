Мужчину, который в Ровно пытался утащить детские памперсы, задержали прохожие. Событие произошло на улице Гетьмана Сагайдачного.

Полицейские установили , что 32-летний житель путем свободного доступа совершил кражу подгузников из магазина, но на улице был задержан неравнодушными гражданами.

Известно, что 32-летний мужчина уже попадал в поле зрения полицейских за совершенные имущественные преступления. Он объяснил, что хотел украсть подгузники для своего малолетнего ребенка.

По факту покушения на совершение тайного похищения чужого имущества, совершенного в условиях военного положения, было открыто уголовное производство.

Но открыли еще одно уголовное производство против одного из прохожих, который нанес кражу легкие телесные повреждения.

Отметим, ранее в Тернополе двое мужчин украли в благотворительном фонде «Каритас» памперсы и средства гигиены для людей с инвалидностью.

лоумышленники зашли на территорию фонда, проникли в палатку и вынесли оттуда три коробка, в которых были памперсы и другие средства гигиены. Впоследствии подозреваемых разыскала полиция. В содеянном они признались, а ворованные вещи вернули.

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