В результате падения вертолета 18 января вблизи детского сада в Броварах пятилетняя спортсменка Алиса Оксюта получила значительные ранения.

Девочка занималась занималась киокушинкой каратэ и в то черное утро должна была прийти на тренировку. Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта.

«Маленькая не пришла на тренировку, мы молимся и держим кулаки. Алиса после оккупации, когда пришла на первую тренировку, и я давал задание: дети, садимся растягиваемся в „бабочку“, подошла и тихонько мне на ушко сказала: „Тренер, а можете сказать не ‚бабочка', а ‚метелик', потому что в 'бабочку' я не сяду“. Моя бусинка. Молимся за тебя и твою маму», - написал тренер Алисы - Сергей Опенько.

В то трагическое утро девочка с мамой Надеждой подходили к саду «Джерельце», когда вертолет резко упал на учебное заведение. В результате у Алисы обгорели руки и лицо.

Первое время мама и ребенок находились в ожоговом центре в Киеве.

Первое время мать и ребенок находились в ожоговом центре в Киеве. А сейчас они лечатся в Вене и Граце (Австрия). В пресс-службе просят поддержать маленькую спортсменку и ее маму.

Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.

Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.

Ранее стало известно, кто кроме министра МВД находился на борту вертолета.