14 января российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Прямое попадание в дом на улице Набережная Победы, 118, превратил в руины два подъезда. 46 человек погибли. Некоторых жертв еще не идентифицировали, несколько человек до сих пор ищут.

Как передает Громадське , в квартире на 9 этаже этого дома погиб Михаил Кореновский. Без мужа осталась жена Ольга, без отца — двое дочерей 14 и 6 лет.

14 января 2023 года супруги должны были ехать в гости, оставив дочерей дома. Но супруга настояла провести время всей семьей. Дочери незадолго до трагедии пошли гулять. Михаил как раз вернулся с соревнований, повидался с женой и остался дома отдохнуть. Ольга вышла к дочерям. Муж должен был присоединиться вскоре.

Тело Михаила Кореновского обнаружили на второй день после трагедии. Жена узнала его украшения — серебряную цепь с подвесками, в частности золотую боксерскую перчатку.

«Мишу преследовало число 14. В октябре – женился, в марте – родился, в январе – умер», – говорит жена.

Ольга с дочерьми физически не пострадали. Но нравственно семья разбита.

«Меня как в грудь ударили, не могу дышать. Грустно, больно, тяжело. Хочется с ним поговорить и обнять. Девочки скучают. Маргарита однажды плакала, я видела, Маруся плачет постоянно. Говорит, что хочет настоящего папу, а не на фото. Боится, что он потерялся. Спрашивает, почему мы не едем домой», – делится Ольга.

Вместе с мужем в квартире погибла и любимица семьи – девятилетняя чихуахуа Бася.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов - девушка была беременна.

Также сообщалось о гибели известного тренера – он ненадолго зашел домой перед тем, как встретиться со своей семьей, которая ждала его на улице.

Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.