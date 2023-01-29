Бывший боевой медик бригады "Холодный Яр" Оксана Лебеденко подписала контракт с ВСУ за месяц до полномасштабного вторжения.

Как передает "Радио Свобода", 24 февраля ее 11-летняя дочь Ева оказалась отдельно от матери - в Волчанске Харьковской области.

Поселок оккупировали в начале марта, поэтому связь с дочерью мама-военная потеряла, а затем получила ранения на фронте. Выйдя на связь с родными, узнала, что родной брат без ее разрешения вывез Еву в Россию.

Оксана пыталась вывезти дочь на подконтрольную Украине территорию, но приверженные России родственники, говорит, ребенка не отдавали.

Во время оккупации Волчанского родной брат Оксаны Андрей получил российский паспорт, рассказывает она. На видео одного из российских телеканалов, освещавших выдачу паспортов украинцам на временно оккупированной территории, мужчина радуется оккупации, новому гражданству и поет гимн России.

Украинские военные освободиои Волчанск 13 сентября. За 3 дня до этого Оксана получила ранение – контузию во время артобстрела в Бахмуте и находилась в госпитале. Телефон сгорел, так что связаться с родственниками она не могла. А когда удалось позвонить по телефону – оказалось, что дочери в освобожденном Волчанске уже нет. Говорит: брат забрал ее, свою семью и уехал в Белгородскую область в Россию.

Андрей не хотел отдавать ребенка, говорит Оксана, поэтому он написал заявление в полицию, а также связался с волонтерами. Когда удалось уговорить брата отпустить дочь в Украину – волонтеры увезли Еву и уже 17 декабря она встретилась с матерью.

Когда Ева и Оксана встретились, долго плакали и обнимали друг друга, а когда мать пыталась успокоить дочь и спросила, почему она плачет, Ева отвечала, что плачет от счастья. Сейчас семья живет в селе Полтавской области, в родном Волчанске жить опасно.

С родным братом Оксана больше не общается, он купил дом в селе Белгородской области и проживает там с двумя детьми и женой.

«Мне тяжело с ним общаться, я не знаю, о чем с ним даже говорить, – говорит Оксана. – Очень обидно, что это происходит именно в твоей семье. Хочется у них спросить, что с вами не так, что вы так разменяли свои ценности, Родину. Я не понимаю, как можно было все так бросить».

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