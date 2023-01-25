Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями о своей жизни. Так, в этот раз Катя написала пост в своем телеграмм-канале, в котором эмоционально обратилась к украинцам.

В своем послании "Пташка" рассказала, что люди после Мариуполя и освобождения из российского плена начали ее идеализировать. Однако, призналась, что не может помочь всем. По словам Полищук, у нее нет связей в Офисе президента или других ведомствах, чтобы помогать с пленными, нет средств, чтобы закрывать все сборы, так как свои деньги она уже отдала волонтерам.

"Я всегда сгорала, светя для других, но сгорела на Азовстали. Мое сердце очень велико, но силы не бесконечны. Я не герой. Герои – волонтеры, другие воины, медики, коммунальщики, спасатели… Они спасают мир. Я – так не умею. Я могу делать свою работу, но не могу охватить все отрасли, в которых на меня рассчитывают. Я не жалуюсь и не прошу сочувствия. Я объясняю и прошу понимания. Или хотя бы учета. Кто-то разочаровывается во мне, поняв, что я не бог и не оказываю влияния на все отрасли, связи во всех ведомствах и влияния на власть. Но я прошу меня не идеализировать. Я – не ваши ожидания. Я – не ваш идеал. Я – Пташка", - написала Катя.

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