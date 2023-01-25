Как пишет Politeka.net, украинцы, которые поселили у себя дома внутренне перемещенных лиц (ВПО), могут претендовать на компенсацию коммунальных услуг. В отопительный сезон сумма может составить почти 900 грн в месяц за двоих переселенцев. Это предусматривает украинское законодательство, которое действует во время военного положения. Для получение компенсации нужно соответсовать нескольким критериям:

быть совершеннолетним собственником жилья;

не иметь задолженности за коммунальные услуги;

приютить в своем жилье переселенцев, не взымая с них плату;

зарегистрировать у себя этих ВПЛ.

Чтобы оформить заявку на компенсацию, нужно обратиться в органы местного самоуправления. После этого нужно будет каждый месяц обновлять данные о ВПО, указывая их количество и срок проживания. Деньги за переселенцев будут начисляться каждый месяц до 20 числа. В день за одного переселенца утверждена компенсация - 14,77 грн. Поэтому за двоих переселенцем можно получить почти 900 грн.

Стоит отметить, что сумма компенсации не считается в качестве дохода, поэтому если человек получал субсидию, помощи он не лишится.

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