Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" сделала важное предупреждение об изменениях, которые коснутся тысяч украинцев.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение компании, абоненты Харьковгаза и Днепрогаза переходят на сервисы ГК "Нафтогаз Украины".

«В связи с переходом АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз» в группу НАК «Нафтогаз Украины» сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

Украинцев также предупредили, что другие сервисы учета газа для абонентов указанных компаний работать не будут.

Новость переполошила некоторых потребителей газа.

«Напишите четко, с какого месяца, а то написали общий текст. Если с 1.02.23, то правильно, а если с 1.01.23г, то снова лохотрон. Почему не указываете с какого месяца?», - призвал один из потребителей газа предоставить всю необходимую информацию.

В компании ответили, что переход абонентов Харьковгаза и Днепрогаза произошел с 23 января.

«В связи с переходом АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз» в группу НАК «Нафтогаз Украины» сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нефтогаз Украины», - добавили в сообщении.

Также украинцы спрашивают, что будет с деньгами, заплаченными заранее: «А сервис 104UA, который стал не работающим в вопросах платы за транспортировку газа, так и останется недоступным для потребителя? Средства, оплаченные за транспортировку, тю-тю или нет?».

"Сервис 104.ua для абонентов АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз» работать не будет. Переплата за распределение газа сохраняется», – ответили в Нафтогазе.

Напомним, украинцы жалуются "Нафтогазу" на несправедливость.

Также сообщалось, что украинцам приписывают лишние кубы газа – что делать.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.