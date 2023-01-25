Как оказалось, деньги уже потрачены, вернее переданы. Залужный отдал все эти деньги на нужды украинской армии, пишет The New York Times.

Согласно данным издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца и в январе пожертвовал всю полученную сумму на ВСУ.

В пресс-службе ВСУ эту информацию подтвердили.

"Генерал Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года", - цитирует «Украинская правда» ответ представителей ВСУ.

Также приведены слова самого Залужного, который подчеркнул, что всю жизнь отдал Вооруженным Силам "и не имел ни малейшего сомнения, что должен делать с наследством".

"Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", - заявил Валерий Залужный.

Комментируя поступок главнокомандующего ВСУ, украинцы высказывают мнение, что во власти не хватает таких людей:

«Залужный – это не ОП, и не Верховная Рада. Как не хватает таких людей у власти»,

«Думаю, что у руководства страны хватит ума и политической воли вернуть Залужному его миллион после достижения окончательной и убедительной победы - если не сразу, то через несколько лет после войны. Все поддержат, никто не осудит!»,

«Федорович зе бест», «Это настолько потрясающее известие, что даже не верится...»,

«Кто-то гребет во время войны, а кто-то герой», «Слава Богу, что у нас есть кто-то, кем можно гордиться, и на кого можно равняться»,

«Сам знаю, как тяжело отдавать деньги, которые можешь взять... большинство коллег называли это дуростью... Поступок Залужного - поступок воспитанного и порядочного человека... пример для подчиненных не воровать и не брать взятки...».

Напомним, подписан скандальный закон - как изменится жизнь тысяч украинцев.

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