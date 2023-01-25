Цены на продуктовую корзину в прошлом году выросли на треть, в этом году финансисты прогнозируют еще больший рост.

редседатель Правления IBOX BANK Петр Мельник посоветовал украинцам внимательно следить за ценой на бензин и дизель, чтобы подготовиться к очередному скачку цен, передает "УНН".

«Подорожание продуктов из-за войны и проблемы с электроснабжением продолжатся, поэтому можно даже ожидать роста цен на продукты еще на 50%. Одним из факторов роста цен на продукты питания является цена на топливо. Топливная составляющая вносит вклад в себестоимость многих товаров и услуг, поэтому следя за ростом цен на топливо, можно спрогнозировать рост цен и на продукты», - отметил Мельник.

Он добавил, что ожидать, что в этом году цены на продукты вернутся на довоенный уровень, не стоит.

Ранее руководитель ассоциации пекарей Александр Тарасенко рассказал, как изменится цена на хлеб в ближайшее время.

Так, существенное подорожание хлеба и дефицит продукта пока не стоит ждать.

По мнению руководителя ассоциации, в Украине достаточно запаса зерновых, поэтому переживать не стоит. Но есть другая проблема - электроэнергия, которая необходима для изготовления продукции на пекарнях. Также эксперт добавил, что электроэнергия из генераторов намного дороже, поэтому данный факт отражается на стоимости хлеба.

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