В этот раз пожар случился в российском городе Киров, сообщает Politeka.net. Кадры объятой огнем Федоровской церкви уже появились в Сети.
Пользователи соцсетей называют произошедшее божьей карой и «актом самосожжения».
«Феодоровская церковь в Кирове не смогла выдержать сатанинский народ России и совершила акт самосожжения», «Покайтесь!», «Гнев Божий», - комментируют пользователи.
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Примечательно, что Феодоровская церковь была построена в 2007 году и является точной копией Владимирской церкви в резиденции президента-диктатора владимира путина на Валдае.
Добавим, ранее в Сети появились кадры отправки «мобиков» из Кирова на войну против Украины.
Как сообщали пропагандистские СМИ, «в Кирове прошла отправка третьей колонны мобилизованных».
Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.
Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом вспыхнули в Сибири.
Как выяснилось, загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.
Ранее сообщалось о позорной причине сильного "взрыва" в Беларуси.