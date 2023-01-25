Кадры нового пожара уже появились в Сети.

В этот раз пожар случился в российском городе Киров, сообщает Politeka.net. Кадры объятой огнем Федоровской церкви уже появились в Сети.

Пользователи соцсетей называют произошедшее божьей карой и «актом самосожжения».

«Феодоровская церковь в Кирове не смогла выдержать сатанинский народ России и совершила акт самосожжения», «Покайтесь!», «Гнев Божий», - комментируют пользователи.

Примечательно, что Феодоровская церковь была построена в 2007 году и является точной копией Владимирской церкви в резиденции президента-диктатора владимира путина на Валдае.

Добавим, ранее в Сети появились кадры отправки «мобиков» из Кирова на войну против Украины.

Как сообщали пропагандистские СМИ, «в Кирове прошла отправка третьей колонны мобилизованных».

Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.

Кроме того, Politeka.net писала, что цистерны с топливом вспыхнули в Сибири.

Как выяснилось, загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.

Ранее сообщалось о позорной причине сильного "взрыва" в Беларуси.