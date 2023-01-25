Украинцев может ожидать новый запрет, и он будет касаться сигарет, алкоголя и других подакцизных товаров.

Так, стало известно, что Офис президента предлагает запретить покупку сигарет, алкоголя и других подакцизных товаров за наличные деньги.

"Мы рассматриваем повышение налогообложения вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", – заявил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма на брифинге.

По его словам, акцизный налог может стать одним из компенсаторов для предстоящей налоговой реформы в Украине.

Так же заявил, что в Украине планируют ввести электронный акциз.

«Не допотопные акцизные марки, клеющиеся на пачки, а уникальный QR-код. Чтобы эта система заработала, нам нужно перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой», – добавил заместитель руководителя ОП.

Таким образом, продажа алкоголя, сигарет и других подакцизных товаров в будущем может осуществляться только за оплату картой.

Добавим, модель внедрения электронной акцизной марки для алкоголя и табака предполагает учет каждой бутылки и пачки на всех этапах их снабжения до конечного потребителя.

По словам экспертов, внедрение системы обойдется в сотни миллионов долларов, а алкоголь и сигареты взлетят в цене.

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