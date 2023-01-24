Россиянин снял на видео, как вытекает из крыла самолета топливо прямо перед взлетом.

В РФ пассажир самолета "Уральских авиалиний" заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла начало вытекать топливо.

"Во время выруливания на взлётно-посадочную полосу для вылета в Москву из дренажного отверстия правого полукрыла потекло авиатопливо.

О разливе авиакеросина пилоты узнали от диспетчера. Экипаж тут же прекратил движение и выключил двигатели", - говорится в сообщении.

На борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов.

Кроме того, возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками.

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