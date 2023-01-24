Запроданка Повалий рассказала в появившемся на пропагандистском сайте "Дни.ру" интервью, что 23 февраля выехала на съемки для рашистского Первого канала и должна была вернуться 24, однако началась так называемая «специальная военная операция» и она с мужем-продюсером Лихутой осталась в россии.

Однако в Киеве оставалась 80-летняя мама артистки-предательницы.

«Я с мамой была постоянно на связи, она по телефону говорила: «Ты должна быть здесь!» И я расплакалась: «Нет мама, не приеду. Поэтому тебе нужно будет ехать в Москву».

Через несколько месяцев женщина согласилась ехать в Россию и с апреля – она там. Однако постоянно спрашивает у дочери: когда они вернутся домой.

По словам Повалий, она отвечает: «Мама, мы уже дома! В Москве! В России!».

Добавим, что у Повалия и Игоря Лихуты есть сразу две виллы в Испании, но на время карантина звезда отказалась от заграничных поездок. Вместо этого Таисия "пряталась" в доме своей мамы на Петропавловской Борщаговке, из которого отгрохала трехэтажный особняк на два крыла в греческом стиле.

О том, где живет Повалий в Киеве, рассказывали в программе " Викриття" .

Напомним, Таисия Повалий рассказала, что российский президент выполняет историческую миссию.

«…В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает», – заявила Повалий.

Ранее певец Павел Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Повалий и Лихутой.

Также сообщалось, что оккупанты превратили в пепелище еще один красивый украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что Повалий пела для оккупантов, пока в украинские города летели российские ракеты.