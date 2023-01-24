Интервью с предательницей появилось на сайте "Дни.ру" и действительно ошеломляет.

Ведь певица верит, что Россия спасает Украину.

«Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, в нормальную жизнь. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала прихода справедливости. Наконец он наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как сами хотят, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это идет борьба... В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия меня сейчас защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, каково мое будущее. А теперь – вижу. У меня появилась надежда", – заявила Повалий.

Также певица высказалась в отношении Владимира Путина. Артистка из Украины заявила, что он «тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма".

С ним, нацизмом, заверила Повалий, она столкнулась напрямую.

«Это его историческая миссия, на мой взгляд», – рассказала восторженно Повалий.

Примечательно, что такое отношение к путину и России не мешали Повалий жить в Киеве. Даже в последние годы, когда СМИ сообщали, что Повалий сбежала в Россию, певица оставалась в украинской столице.

В этом призналась сама Повалий.

Напомним, певец Павел Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Повалий и Лихутой.

Также сообщалось, что оккупанты превратили в пожарище еще один красивый украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что Повалий пела для оккупантов, пока в украинские города летели российские ракеты.