Исключение – служебная необходимость, пишет Politeka.net.
По словам президента Владимира Зеленского, ездить в отпуска тем, кто должен работать на Украину в Украине больше не получится.
«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», - подчеркнул Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Итак, под запрет на выезд попали:
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министры и их заместители,
народные депутаты,
руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители,
глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом,
глава СБУ и его заместители,
все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанку, Центризбиркома и Счетной палате,
секретарь СНБО и его заместители,
главы других государственных коллегиальных органов,
омбудсмен и его представители,
главы всех госадминистраций и их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители,
председатели всех других госорганов и их заместители,
председатели всех местных органов власти,
судьи ВС и другие судьи,
прокуроры,
руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.
Также СБУ поручено проверят законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.
Добавим, ранее появилась информация, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.
Об этом в понедельник, 23 января, сообщил журналист Украинской правды Михаил Ткач.
По его словам, свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье.
Напомним, министр Резников на фоне скандала с продуктами для ВСУ сделал резкое заявление.
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