Появился новый указ Президента со списком тех, кому теперь запрещен выезд за границу.

Исключение – служебная необходимость, пишет Politeka.net.

По словам президента Владимира Зеленского, ездить в отпуска тем, кто должен работать на Украину в Украине больше не получится.

«Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», - подчеркнул Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Итак, под запрет на выезд попали:

министры и их заместители,

народные депутаты,

руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители,

глава Офиса президента и его заместители, руководители других служб, созданных президентом,

глава СБУ и его заместители,

все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанку, Центризбиркома и Счетной палате,

секретарь СНБО и его заместители,

главы других государственных коллегиальных органов,

омбудсмен и его представители,

главы всех госадминистраций и их заместители, постпред президента в Крыму и его заместители,

председатели всех других госорганов и их заместители,

председатели всех местных органов власти,

судьи ВС и другие судьи,

прокуроры,

руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

Также СБУ поручено проверят законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

Добавим, ранее появилась информация, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил журналист Украинской правды Михаил Ткач.

По его словам, свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье.

Напомним, министр Резников на фоне скандала с продуктами для ВСУ сделал резкое заявление.

Ранее СМИ узнали, кого из министров могут выгнать в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала о реакции украинцев на новое решение Шмыгаля на фоне скандала.