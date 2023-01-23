Так случилось, что украинские чиновники или их родственники часто проводят время в Европе в то время, когда в Украине война.

Об этом заявил журналист-расследователь Михаил Ткач, поделившийся несколькими примерами.

"Я до сих пор под впечатлением от разговора с польским таксистом в Кракове (это было в командировке). Он услышал, что мы из Украины и начал рассказывать историю, как он увидел Майбах новый на украинских номерах. И для человека это был шок. Это мы здесь в Киеве видим эти Майбахи как когда-то Ланосы, а для него это шок и он поделился и говорил: "Как же так? Где эти беженцы, где женщины, где дети? Почему здесь мужчины на Майбахах новых катаются?".

У нас также был пример, когда в Монако сняли сына чиновника (главы одной из райгосадминистраций). Он на новом Майбахе 21-го года катался по ресторану с девушкой. И потом его удалось узнать, написали об этом. И он сообщил, как волонтер выезжал за гуманитарным домом для ВСУ. А потом мы опубликовали фото, как у него проверяли вещи и он из чемоданов доставал брендовые вещи. Судя по всему, гуманитарку он не вез, а вез Луи Витоны. Таких случаев очень много", – утверждает Михаил Ткач.

Напомним, военное руководство Украины получило сверхважную задачу.

Также сообщалось, что украинцы отреагировали на новое решение Шмыгаля после скандала.

Кроме того, Politeka.net писала, что позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев.