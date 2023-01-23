В многоэтажке на Львовском шоссе сегодня, 23 января, произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире сдетонировало оружие, вероятно, граната.

Как сообщает Общественное Хмельницкий, в результате взрыва погиб мужчина. Также от полученных ранений в карете скорой умерла женщина.

По данным СМИ, взрыв прогремел около 11 часов в одной из квартир девятиэтажки на Львовском шоссе. По предварительной информации, взорвалось оружие, предположительно граната.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Пресс-секретарь полиции Хмельнитчины Инна Глега сообщила, что по факту смерти двух человек возбуждено уголовное производство.

Ранее в Днепре вооруженный мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

К счастью, никто не пострадал. Переговоры со злоумышленником, забаррикадировавшимся в квартире на проспекте Гагарина, длились шесть часов.

Им, по данным полиции, оказался 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия.

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