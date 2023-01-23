В Ровенской области двум предпринимателям из Ракитного объявили подозрение в присвоении бюджетных средств преступным путем.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что оба подозреваемых в 2020 году во время карантина заключили фиктивные соглашения на поставку продуктов питания в дошкольные учебные заведения. Несмотря на то, что учебные заведения в тот период вообще не работали, предпринимателям на счета было перечислено почти 400 тыс. грн. Осознавая противоправность их получения женщины все равно использовали эти средства в своей хозяйственной деятельности.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и с конфискацией имущества.

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