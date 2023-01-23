В Киеве правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в "продаже" украинских паспортов гражданам россии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Подозреваемые выдавали себя за сотрудников Службы безопасности и обещали помочь в оформлении документов. За свои услуги просили 10 тысяч долларов.

Именно за такую ​​сумму участники банды «гарантировали» оформление украинского гражданства для россиянки, имеющей вид временного проживания на территории нашего государства.

Для «убедительности» злоумышленники предъявили гражданке россии фейковое «служебное удостоверение».

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за паспорт.

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, россияне осбтреляли жилой дом в Бахмуте - в небо поднялся столб дыма и огня.

Также появились подробности нового точного удара ВСУ по позициям врага.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре опубликовала фото, на котором запечатлены ее муж и соседи, убитые российкой ракетой.