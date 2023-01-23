В Кабмине готовятся важные перестановки, появились первые подробности.

Первый кандидат на выход – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Кроме того, под угрозой увольнения оказались возглавивший НОК министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

В команде президента продолжаются дискуссии, нужны ли сейчас эти министерства вообще, нужно ли их сократить или объединить.

Используя момент, депутаты якобы хотели бы также сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов.

Обсуждая слухи об увольнениях в Кабмине, украинцы выражают уверенность, что «перестановка кроватей» ничего не даст.

«Все оно там гнилое», «От перестановки слагаемых сумма не меняется», «А где наказание, или нажрались одни, и дать возможность другим?», «Перестановка мебели?!»,

«Но ведь рыба гниет с головы», «Перетасовка… Нажрался – на выход, дай другому пожрать! Чтобы никого из своих не обидеть»,

«На выход, не на посадку? Значит, скоро поедет послом в Беларусь или Колумбию» , - обсуждают новость пользователи соцсетей.

Напомним, ранее в Кабмине разразился громкий скандал - замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Премьер Денис Шмыгаль принял срочное решение.

Также сообщалось о позорной выходке начальника патрульной полиции.

Кроме того, Politeka.net писала, что забавное видео рассорило украинцев.