Победа в войне может быть одержана уже в 2023 году, но скорость зависит от нескольких вещей.

Среди них – прочность внутри Украины и помощь партнеров.

Об этом, как пишет Politeka.net, на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, на которой присутствовал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент также отверг любые утверждения по поводу необязательности победы Украины или допустимости частичной победы нашего государства.

«Ничего не забудем, ничего не простим, все точно вернем. Все это сделаем как крепкое цивилизованное государство. Будущее государство – член Евросоюза. Будущее независимое государство, которое будут видеть наши партнеры в своем кругу в НАТО», – заявил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

Отвечая на вопрос относительно пополнения личного состава украинской армии, глава государства сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

«Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, он не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией.

Тем временем стало известно, что девятый "Рамштайн" состоится в феврале.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей.

Больше доверия означает большее оружие. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! Рамштайн-9 состоится в феврале", - заявил министр.

Напомним, украинцы отреагировали на новое решение Шмыгаля после скандала.

Также сообщалось, что позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что забавное видео рассорило украинцев, сидящих без света.