Совместно с Интерполом испанские правоохранители обезвредили преступную группировку, которая эксплуатировала украинских беженцев, заставляя их работать на нелегальных табачных фабриках, сообщает n-tv.de.

Кроме того, что были арестованы 27 человек, было конфисковано десять тонн табачных листьев и 3,5 миллиона пачек сигарет общей стоимостью 37,5 миллиона евро.

Украинцы, бежавшие в Испанию от войны, работали на трех табачных фабриках, которыми незаконно управляет сеть. В заявлении полиции говорится, что украинцам не разрешалось покидать территорию завода и им приходилось работать по очень много часов и в чрезвычайно тяжелых условиях.

Сигареты, которые были изготовлены на этих фабриках, продавались по всей Испании и за границу. Лидеры сети при этом отмывали деньги в крупных размерах и жили роскошной жизнью на эксклюзивном морском курорте Марбелья.

Добавим, на момент сентября временную защиту в Испании попросило более 130 тысяч украинцев.

Немало из них и сейчас продолжают рассматривать эту страну как место, где можно получить временное убежище на время боевых действий.

Также сообщалось, что на днях министр обороны Испании Маргарита Роблес встретила группу из 225 граждан Украины, которые прибыли для прохождения военной подготовки для дальнейшего участия в войне с Россией.

Напомним, украинцы отреагировали на новое решение премьера Шмыгаля после скандала.

Также сообщалось, что забавное видео рассорило украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.