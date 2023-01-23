Напомним, громкий скандал разразился на днях в Кабмине – заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Как сообщало Национальное интикоррупционное бюро, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц присвоили часть государственных средств.

«Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен был передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн гривен, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг", - говорилось в сообщении ведомства.

Правоохранители также установили, что к афере причастен заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Он был задержан, решается вопрос об оглашении ему о подозрении.

В воскресенье, 22 января, на созванном по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля внеочередном заседании Кабинет Министров Украины уволил Лозинского.

Шмыгаль опубликовал документ со своей подписью.

Украинцы не сдерживают слов возмущения, ведь, по их мнению, Лозинский является лишь частью схемы, а не ее организатором. Так что не его одного нужно увольнять и судить.

«Ни один замминистра не может быть организатором схем коррупции. Наименее он и профильный министр должны быть за решеткой совсем быстро. Вы доиграетесь с народом. Самое большое зло в нашей стране, это те, кто довел украинцев до состояния, в котором они находятся сегодня. И главное, что эти люди пытаются под ширмой войны дальше грабить страну»,

«Интересно, какое будет наказание? И вряд ли он один был задействован, кому-то долю должен был выделить...»,

«Почему других не увольняют, кто ему помогал? Одного мало. Те крысы, которые ему помогали, должны сидеть вместе с ним на скамье подсудимых»,

«Не поделился, наверное», «Когда вы уже нажретесь, с вашим доверенным лицом», «И это все на что министерство способно?!»,

«В голове не укладывается. Как можно было? Неужели это самое главное в жизни? , - возмущаются украинцы.

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