Напомним, громкий скандал разразился на днях в Кабмине – заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов.
Как сообщало Национальное интикоррупционное бюро, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц присвоили часть государственных средств.
«Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен был передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн гривен, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг", - говорилось в сообщении ведомства.
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Правоохранители также установили, что к афере причастен заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Он был задержан, решается вопрос об оглашении ему о подозрении.
В воскресенье, 22 января, на созванном по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля внеочередном заседании Кабинет Министров Украины уволил Лозинского.
Шмыгаль опубликовал документ со своей подписью.
Украинцы не сдерживают слов возмущения, ведь, по их мнению, Лозинский является лишь частью схемы, а не ее организатором. Так что не его одного нужно увольнять и судить.
«Ни один замминистра не может быть организатором схем коррупции. Наименее он и профильный министр должны быть за решеткой совсем быстро. Вы доиграетесь с народом. Самое большое зло в нашей стране, это те, кто довел украинцев до состояния, в котором они находятся сегодня. И главное, что эти люди пытаются под ширмой войны дальше грабить страну»,
«Интересно, какое будет наказание? И вряд ли он один был задействован, кому-то долю должен был выделить...»,
«Почему других не увольняют, кто ему помогал? Одного мало. Те крысы, которые ему помогали, должны сидеть вместе с ним на скамье подсудимых»,
«Не поделился, наверное», «Когда вы уже нажретесь, с вашим доверенным лицом», «И это все на что министерство способно?!»,
«В голове не укладывается. Как можно было? Неужели это самое главное в жизни? , - возмущаются украинцы.
Напомним, позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев.
Также сообщалось, что забавное видео рассорило украинцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.