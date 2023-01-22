В Польше начались аномальные снегопады, стихия накрыла еще несколько европейских стран.

Польшу постигла непогода. В стране зафиксированы аномальные снегопады. В результате обилия осадков есть жертвы. Как сообщает Еuronews, из-за непогоды на дорогах погибло 2 человека. В то же время, 300 тысяч людей остались без электричества. В стране задержки поездов, а спасатели совершили больше 2600 выездов.

При этом, очень часто ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния транспортных путей. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Малопольском, Подкарпатском и Люблинском воеводствах.

Кроме того, непогода задела и другие страны. К примеру, в Сербии, Боснии, Черногории, Косово и Албании идут проливные дожди. Осадки уже привели к увеличению уровня воды в местных реках.

Близ Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах. Это привело к затоплению сельскохозяйственных угодий.

В Албании ситуация настолько сложная, что там к ликвидации последствий непогоды подключены военные. Также отмечается, что во многих районах упала температура, в итоге дождь сменился снегом, что вызвало повреждения электросетей. Есть и проблемы с питьевой водой. Десятки людей уже эвакуировали.

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