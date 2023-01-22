18 января в авиакатастрофе в Броварах погиб бортовой механик Иван Касьянов. Парень с детства мечтал работать в ГСЧС, и смог воплотить свою мечту, пройдя путь обучения. Он мог остаться работать в Киеве, но вернулся в родной Нежин, где и поступил на службу в авиационный отряд и параллельно строил планы на жизнь. Детали о погибшем спасателе раскрыли в сюжете "Суспільного" где журналисты пообщались с учителями парня. Педагоги вспоминают о своем ученике только хорошее.
"Мне пришло сообщение от Валентины Ивановны, в котором было сказано три слова: "Нет моего сыночка", – рассказала подруга матери Касьянова Валентина Ильченко.
Женщина также является учительницей зарубежной литературы в 16 гимназии в Нежине, где учился механик. Там работает и его мама.
"Для меня это известие, что Вани уже нет – это страшная трагедия. Это был шок, потому что, как говорят забирают лучших", – рассказала классная руководительница Касьянова Людмила Сидорович.
По ее словам, спасатель учился в Государственном университете инфраструктуры и технологий, затем – вступил в ряды ВСУ, после продолжил учебу в Национальном авиационном университете.
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В ГСЧС Касьянов начал работать в 2017 году, а в 2020 году стал бортовым механиком.
"Я вспомнила его накануне гибели, как раз мне сообщили это страшное известие. Я вспоминаю его произведения, как он писал, произведения по зарубежной литературе. Я пыталась найти ошибки, но их не находила", – вспоминает учительница.
В Нежинском авиационном отряде, где служил Касьянов вместе с двумя погибшими соратниками пока не комментируют гибель экипажа. Там ссылаются на тайну следствия. Однако говорят, что все трое авиаторов были профессионалами.
"Что касается этого экипажа – это опытные пилоты, работники ГСЧС. Более того, они уже давно освоили этот вертолет, который по нашим данным работает в Украине уже с 2020 года, и именно этот вертолет французского производства привлекался не раз по транспортировке личного состава ГСЧС, к спасательным и разным операциям", – рассказал мэр Нежина Александр Кодола.
Напомним: в авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Александр Василенко, пилот Константин Коваленко и бортовой механик Иван Касьянов.
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