Накануне в СМИ появилась информация о том, что Миниобороны закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах Киева. В Министерстве обороны Украины отреагировали на скандал и дали официальный комментарий по закупке услуг питания военнослужащих.

В заявлении сказано, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенные в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ДБР.

Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.

В Минобороны напомнили, что в отношении эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуг питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону.

Более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно – в понедельник.

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