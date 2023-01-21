НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Как сообщила пресс-служба Министерства в Facebook, Лозинский будет уволен с занимаемой должности.
"По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали замминистра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.
Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - говорится в сообщении.
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По данным УП, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток.
Источники издания сообщили, что Лозинский обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов.
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