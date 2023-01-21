В Одессе на улице Грушевского 65-летняя женщина во время тест-драйва автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар, где сбила мужчину и его четырехлетнего сына, после чего врезалась в "Волгу".

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесчины.

В результате аварии два пешехода были доставлены в медицинское учреждение. Мужчине диагностировали переломы ног, а мальчику – травмы головы. В "Волге" никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

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