В населенном пункте Уэльс, рядом с Полярным кругом в штате Аляска, белый медведь набросился на 24-летнюю Саммер Миомики ее годовалого сына Клайда Онгтовасрука.

Об этом сообщает Metro.

Женщина из-за сильной метели не видела притаившегося хищника, а тот подошел практически впритык к людям и напал на жертв в ста метрах от местной школы. Дети, которые находились внутри здания, стали свидетелями нападения.

По словам Сьюзан Недза, администратора школьного округа Берингова пролива, ей удалось захлопнуть двери школы за несколько секунд до того, как животное попыталось проникнуть в помещение.

Очевидцы трагедии пытались отпугнуть медведя лопатами и звали на помощь. На крики прибежал мужчина с ружьем из соседних домов и застрелил хищника, который еще терзал жертв. К сожалению, спасти маму и малыша не удалось.

Населенный пункт Уэльс — самая западная точка в Северной Америке.

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