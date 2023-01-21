В Ивано-Франковской области 5-месячный младенец, вероятно, отравился угарным газом от генератора.

Как сообщает Общественное , по словам спикера Нацполиции в области Андрея Яцкива, 16 января в областную детскую больницу привезли младенца с признаками отравления угарным газом. Именно врачи и сообщили правоохранителям об этом случае, а потом родители написали заявление на соседа.

По их словам, вероятной причиной отравления стал угарный газ от генератора, который сосед установил на балконе. Поэтому полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Следует отметить, что главный врач Тарас Мельник подтвердил предположение родителей и диагноз ребенка. Он утверждал, что малыш получил отравление угарным газом легкой степени, из-за чего в первый день госпитализации он находился в реанимации медучреждения.

К счастью, через несколько дней, 20 января, ребенка выписали из больницы домой.

Напомним, мужчина потерял почти 75 тысяч, пытаясь купить генератор.

Также Politeka сообщала, украинцам сообщили хорошую новость, что подешевеет с 1 января.

Как Politeka писала, что придется платить за снятие денег в банкомате, подробности.