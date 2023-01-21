Главный герой шоу Холостяк 12 Алекс Топольский расстался с Лозовицкой, о чем рассказал на пост-шоу. При этом в сети так и не узнали причину расставания пары и раскритиковали мужчину за скандальное поведение.

Проигравшей в финале Саше Мудрой написали много комплиментов и подметили, что этот "Холостяк" просто хотел внимания:

«Мне Катя с самого начала больше всех нравилась, но Алексу нравились вы» - написали девушке в сети.

Саша Мудрая в свою очередь ответила:

«Для меня это и есть одна из причин его выбора. Он понимал, что если выберет меня, то большая часть не поймет, так как большая часть мыслит примитивно, уж простите за эту горькую правду.

Ему не хотелось выходить из образа принца, поэтому выбрал отталкиваясь от общественного мнения, а не сердцем. Очень надеюсь, что это будет для него ценным уроком» - пишет Мудрая.

Напомним, ранее неожиданно Топольский устроил "разнос" проигравшей финалистке Саше Мудрой. Он принялся постить различные фото с оскорблениями в ее адрес.

«Разодрали всю ногу. Саша, я все понимаю. Обиделась, поскольку задел твое эго, и статус безработной теперь сложно будет поддерживать, но всему есть грань. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестоко разобраться — это уже перебор», — саркастично написал мужчина.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.