В Украине картофель продолжает расти в цене, как изменилась стоимость на популярный овощ.

На мониторинговом портале Минфин можно отследить, как изменилась цена продукта.

Так, три вида картофеля за месяц подорожали, розовый - больше вырос в цене на 3 грн за килограмм. В прошлом месяце розовый картофель продавали за 11,01 грн за килограмм, с января этот картофель значительно прибавил к цене и теперь стоит 13,90 грн в среднем.

Молодой картофель также изменился в цене. В декабре ее продавали по цене в 11,21 грн, в январе цена подскочила до 15,90 грн.

Картофель разных сортов продается в супермаркетах за 10,13 грн, тогда как в прошлом месяце средняя цена составляла 9,77 грн за кило.

Фермеры сообщили, что цена такого популярного овоща среди украинцев растет из-за постоянных отключений электроэнергии, требуя задействовать генераторные мощности, что влияет на цену конечного продукта.

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