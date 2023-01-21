В 2023 году первая опасные дата выпадает на канун Китайского Нового года, 21 января.

21 января будет новолуние, которое само по себе яляется очень мистическим, и если знать, как правильно провести этот день, то можно очень помочь себе в жизни.

Точная его дата — 22:53 по Киеву.

Луна в этот момент будет находиться в знаке Водолея, свободолюбивом и творческом. Именно потому многие из нас ощутят усталость от рутины и желание вырваться на волю, ощутить себя не связанными никакими обязанностями.

Период новолуния опасен апатией и депрессией. Организм ускоряет метаболизм, заставляя все органы работать на полную.

Новолуние в Водолее может напрочь лишить нас желания что-то делать, двигаться, решать. Оно опасно тем, что затуманивает голову и высвобождает тайные желания. Есть риск сделать то, о чем потом будете жалеть.

Что нельзя делать в новолуние 21 января:

выяснения отношений, препирательств, ссор, дебатов;

оформления кредитов, возвращения долгов или, напротив, просьб о финансовой помощи;

грусти и уныния, даже если на то есть повод;

посещения медицинских учреждений, если ситуация находится под контролем;

подписывания важной документации;

общения с чиновниками и представителями разных госструктур;

употребления алкоголя, жирной, соленой и любой другой вредной пищи.

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