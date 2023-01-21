21 января будет новолуние, которое само по себе яляется очень мистическим, и если знать, как правильно провести этот день, то можно очень помочь себе в жизни.
Точная его дата — 22:53 по Киеву.
Луна в этот момент будет находиться в знаке Водолея, свободолюбивом и творческом. Именно потому многие из нас ощутят усталость от рутины и желание вырваться на волю, ощутить себя не связанными никакими обязанностями.
Период новолуния опасен апатией и депрессией. Организм ускоряет метаболизм, заставляя все органы работать на полную.
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Новолуние в Водолее может напрочь лишить нас желания что-то делать, двигаться, решать. Оно опасно тем, что затуманивает голову и высвобождает тайные желания. Есть риск сделать то, о чем потом будете жалеть.
Что нельзя делать в новолуние 21 января:
- выяснения отношений, препирательств, ссор, дебатов;
- оформления кредитов, возвращения долгов или, напротив, просьб о финансовой помощи;
- грусти и уныния, даже если на то есть повод;
- посещения медицинских учреждений, если ситуация находится под контролем;
- подписывания важной документации;
- общения с чиновниками и представителями разных госструктур;
- употребления алкоголя, жирной, соленой и любой другой вредной пищи.
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