21 января будет новолуние, которое само по себе яляется очень мистическим, и если знать, как правильно провести этот день, то можно очень помочь себе в жизни.

Точная его дата — 22:53 по Киеву.

Луна в этот момент будет находиться в знаке Водолея, свободолюбивом и творческом. Именно потому многие из нас ощутят усталость от рутины и желание вырваться на волю, ощутить себя не связанными никакими обязанностями.

Период новолуния опасен апатией и депрессией. Организм ускоряет метаболизм, заставляя все органы работать на полную.

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Новолуние в Водолее может напрочь лишить нас желания что-то делать, двигаться, решать. Оно опасно тем, что затуманивает голову и высвобождает тайные желания. Есть риск сделать то, о чем потом будете жалеть.

украинцы, улица, люди

Что нельзя делать в новолуние 21 января:

  • выяснения отношений, препирательств, ссор, дебатов;
  • оформления кредитов, возвращения долгов или, напротив, просьб о финансовой помощи;
  • грусти и уныния, даже если на то есть повод;
  • посещения медицинских учреждений, если ситуация находится под контролем;
  • подписывания важной документации;
  • общения с чиновниками и представителями разных госструктур;
  • употребления алкоголя, жирной, соленой и любой другой вредной пищи.

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