Население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 2022 году, когда украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны. Рост был зафиксирован после стагнации за последние три года.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2022 году в Германии проживало на 1,1 млн человек больше, чем в прошлом году.

Иммигранты с лихвой компенсировали низкую рождаемость и старение населения. Только за первое полугодие украинцы, прибывшие в Германию, увеличили население на 740 тысяч человек. На пике предыдущего кризиса с беженцами, вызванным насилием в Сирии, Афганистане и Ираке, во второй половине 2015 года в Германии появилось 756 тысяч новых жителей.

Поток иммигрантов, прибывающих из других стран, кроме Украины, также увеличился в 2022 году после нескольких лет безжизненного роста из-за пандемии COVID-19.

Прибытие иммигрантов трудоспособного возраста компенсировало старение населения. В то время как общая доля немцев трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) в 2022 году составила 61,6%, среди прибывающих из-за границы она составляла 75,9%.

Сейчас население Германии составляет 84,3 млн человек.

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