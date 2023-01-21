Елена Журавская, которой было 73 года, находилась в доме, куда 14 января попала российская ракета. Тело женщины все еще ищут.

Об этом ТСН рассказал внук Елены Даниил Журавский. Он отметил, что родные не могут даже похоронить женщину.

"Я могу говорить уверенно, мы пережили этот момент. Прошло 6 дней, моей бабушки нет, прятать просто ничего. Ее просто разорвало в куски, на такие мелкие куски, что просто невозможно идентифицировать", – сказал мужчина.

Он отметил, что его дядя сдал образцы ДНК. Он будет ждать, когда на развалинах найдут частицы тел.

"Находят пальцы и еще что-то", – рассказал Данило.

Муж сказал, что бабушка за 15 минут до теракта позвонила по телефону его дяде и прощалась. Она была одна в квартире.

Мой дядя Роман с беременной женой и двумя маленькими детьми пошел в церковь, а бабушка осталась дома. Она сказала дяде, что ночью ей открылся Бог и сказал, что отнимет. Предчувствовала и не шутила, – вспомнил внук Елены.

Он отметил, что когда дядя говорил с бабушкой по телефону, то не было никаких взрывов ПВО. Ракета на огромной скорости попала в многоэтажку.

Даниил предположил, что ракета российских убийц попала именно в квартиру, где находилась его бабушка Елена. По его словам, от четвертого этажа ко второму был спрессован бетон.

"Бабушка находилась в гостиной, откуда был вид на Днепр. Туда влетела ракета", - отметил Даниил Журавский.

Он добавил, что Елена Журавская 27 лет работала преподавательницей в детском саду. Даниил сказал, что все фото женщины были в уничтоженной квартире, остались только те, что были в телефоне.

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