Предпринимателя из Одессы суд оштрафовал на 17 тысяч гривен из-за генератора.

Об этом сам предприниматель из Одессы Дмитрий Осовский сообщил в Facebook.

Осовского оштрафовали за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.

"Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил", — написал фигурант дела.

"Считаю что сделал в тот момент то что должен был, и горжусь этим.

Мне не обидно за деньги, мне обидно, что я искренне хотел помочь", - добавил предприниматель.

Его обвиняют в нарушении ст. 164 КУоАП, в деле указано "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или в то время, когда лицензия закончилась".

К слову, низкая температура в жилищах заставила многих украинцев прибегнуть к альтернативным способам обогрева. И хотя печи, камины и буржуйки стали источниками спасения от холода, пользуйтесь ими крайне осторожно.

ГСЧС советует пользоваться ими крайне осторожно:

следите, чтобы печи не перегревались;

не пользуйтесь печью, если в ней или в трубе есть трещины;

регулярно очищайте дымоходы от сажи;

прибейте металлический лист к полу перед печкой/буржуйкой/камином;

разжигайте печи/буржуйки/камины дровами, а не бензином, керосином или подобными жидкостями;

держите горючие предметы подальше от отопительных приборов;

не используйте вентиляционные и газовые каналы вместо дымохода;

держите под наблюдением растопленные печи, камины и буржуйки;

плотно закрывайте дверцу отопительного прибора;

не используйте буржуйки с неисправными или засоренными трубами;

установите датчики дыма в помещениях.

Напомним, мужчина потерял почти 75 тысяч, пытаясь купить генератор.

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