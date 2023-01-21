Об этом сам предприниматель из Одессы Дмитрий Осовский сообщил в Facebook.
Осовского оштрафовали за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.
"Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил", — написал фигурант дела.
Его обвиняют в нарушении ст. 164 КУоАП, в деле указано "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или в то время, когда лицензия закончилась".
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Украинцы прощаются с погибшим в крушении вертолета в Броварах руководством МВД и экипажем: фото
"Что ваши мужики забыли в Украине?": в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф
Украинцев могут лишить наследства: стало известно, кто в группе риска
"Некоторые уже на концерте Кобзона": праздник обернулся для оккупантов смертью, ВСУ ни при чем
К слову, низкая температура в жилищах заставила многих украинцев прибегнуть к альтернативным способам обогрева. И хотя печи, камины и буржуйки стали источниками спасения от холода, пользуйтесь ими крайне осторожно.
ГСЧС советует пользоваться ими крайне осторожно:
- следите, чтобы печи не перегревались;
- не пользуйтесь печью, если в ней или в трубе есть трещины;
- регулярно очищайте дымоходы от сажи;
- прибейте металлический лист к полу перед печкой/буржуйкой/камином;
- разжигайте печи/буржуйки/камины дровами, а не бензином, керосином или подобными жидкостями;
- держите горючие предметы подальше от отопительных приборов;
- не используйте вентиляционные и газовые каналы вместо дымохода;
- держите под наблюдением растопленные печи, камины и буржуйки;
- плотно закрывайте дверцу отопительного прибора;
- не используйте буржуйки с неисправными или засоренными трубами;
- установите датчики дыма в помещениях.
Напомним, мужчина потерял почти 75 тысяч, пытаясь купить генератор.
Также Politeka сообщала, украинцам сообщили хорошую новость, что подешевеет с 1 января.
Как Politeka писала, что придется платить за снятие денег в банкомате, подробности.