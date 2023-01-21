В субботу, 21 января 2023, в Украине было зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщает в Facebook Главный центр специального контроля.

В 05:59:59 было зарегистрировано землетрясение в районе села Коболчин, Днестровского района, Черновицкой области. Толчок магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) фиксировали на глубине 3 км.

По расчетам экспертов, землетрясение такой магнитуды не несет угрозы населению, по классификации относится к слабым, чувствуется лишь небольшой частью населения, под открытым небом - немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В Главном центре специального контроля добавили, что последние землетрясения с территории Черновицкой области были зарегистрированы 23.12.2022 магнитудами 3,0 и 2.2 по шкале Рихтера.

Ранее сообщалось, что 3 января этого года было зафиксировано землетрясение в Хустском районе Закарпатской области. В 15:28 эксперты зафиксировали толчок магнитудой 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в районе города Иршава, на глубине 6 км.

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