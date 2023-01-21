На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить курицу в грибном соусе.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г грибов

1 большая луковица

25 г муки

400 мл сливок 10-15%

10 г горчицы

40 мл соевого соуса

соль, перец (по вкусу)

масло для жарки

укроп

Процесс приготовления очень прост. Как пояснила звезда "Мастер Шеф", сначала нужно нарезать куриное филе слайсами, посолить его и обжарить на растительном масле по две минуты с каждой стороны.

Далее режем и обжариваем грибы с луком. Отдельно делаем заливку, добавив к сливкам муку, горчицу и соевый соус. На сковороду к обжаренным грибам отправляем заливку и выкладываем кусочки куриного филе. Накрываем все крышкой и тушим еще 3-4 минуты. В конце Лиза Глинская также посыпает блюдо укропом.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф", а также просят в следующий раз показать, как вкусно приготовить телятину и мясо индейки:

"Спасибо за вкусный рецепт.❤️❤️❤️";

"Обязательно приготовлю 😍👩‍🍳 Обожаю Ваши, Лизонька, рецепты. Всего Вам лучшего 🌹";

"Ммм, круто!😍".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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