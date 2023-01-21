Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и заинтриговала поклонников.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации у темной стены. Перед камерой она появилась в черном наряде – широких брюках и теплом коротком кардигане с золотистыми пуговицами, она вальяжно сложила руки в карманы. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж, она отрешенно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лобода написала: "Уже совсем скоро… Я почти закончила… Что?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мы очень ждем новый альбом".

"Закончится война с победой Украины".

"Новый сингл?".

"Идеальная моя".

"Трек новый?".

"Неужели новый альбом? Если да, то я жду".

"Надеюсь украиноязычный альбом".

"Альбом же?".

"Неужели альбом?".

"Светлана, не обращайте внимания на негативные комментарии. Вы – умница и лучшая! Сил вам и крепкой нервной системы! Успеха!".

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