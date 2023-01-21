Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и заинтриговала поклонников.
Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации у темной стены. Перед камерой она появилась в черном наряде – широких брюках и теплом коротком кардигане с золотистыми пуговицами, она вальяжно сложила руки в карманы. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж, она отрешенно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Лобода написала: "Уже совсем скоро… Я почти закончила… Что?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Мы очень ждем новый альбом".
"Закончится война с победой Украины".
"Новый сингл?".
"Идеальная моя".
"Трек новый?".
"Неужели новый альбом? Если да, то я жду".
"Надеюсь украиноязычный альбом".
"Альбом же?".
"Неужели альбом?".
"Светлана, не обращайте внимания на негативные комментарии. Вы – умница и лучшая! Сил вам и крепкой нервной системы! Успеха!".
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Не стыдно?": забавное видео рассорило украинцев, сидящих без света
"Пташка" из Азовстали честно призналась, почему никогда не выйдет замуж: видео
"Некоторые уже на концерте Кобзона": праздник обернулся для оккупантов смертью, ВСУ ни при чем
Монастырский перед авиакатастрофой успел отправить смс: "Я могу сказать..."
Напомним, "Украинская Билли Айлиш": Дорофеева в новом образе удивила схожестью с американской поп-звездой.
Как сообщала Politeka, "Ну и зайка пушистая": Андраде из "Орла и Решки" очаровала примерила необычный костюмчик, видео.
Также Politeka писала, что "Я много плакала": кума Дзидзьо Цибульская рассказала, как пообщалась с херсонцами.