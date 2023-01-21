Известная блогерша Даша Квиткова поделилась новым видео из гардеробной, но не всем понравился ее новый образ.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очередное видео из серии создания своих образом в гардеробной.

Так, в новом ролике Даша сняла себя в светлой просторной гардеробной с зеркалами во всю стену. Сначала она появилась перед камерой в соблазнительном красном комплекте белья, которое красиво подчеркнуло ее подтянутую фигуру. А дальше начинает одеваться, создавая новый образ. Так, девушка решила надеть джинсы, которые пришлось подкачать на поясе, так как они великоваты, затем надела черное боди, а сверху накинула пиджак оверсайз.

Поклонники Квитковой не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, правда, в этот раз образ блогерши понравился не всем:

"Я, наверное, не понимаю ничего в этой моде, но этот образ, как с колхоза! Одела все, что было. Ужасный пиджак с этими уродскоми сапогами. Такая девушка красивая, фигура, и такой ужасный образ. Как такое вообще может нравится?".

"Никакого с*кси и красоты в такой одежде нет вообще. Видимо, прошли времена, когда женщина была женственной, обольстительной и нежной. Жаль".

"Ну, Даш, у тебя столько красивых джинсов и хорошей одежды. Ну зачем одевать то, что не сидит хорошо. Такую фигуру нужно наоборот показывать".

"А мне не понравилось с джинсами. Некрасиво. Все остальное супер".

"Такое ощущение, что нет нормальной одежды. Как бомж, нашедший чужую одежду и натянув на себя".

"Что за мода раздеваться перед людьми? То есть, позировать в белье. Ты хорошая, а раздавайся перед мужем".

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