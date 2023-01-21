Украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко создала немалый ажиотаж своим присутствием на конкурсе в США. Важной темой для обсуждений стало ее участие на одной сцене с россиянкой. Однако Виктория говорит, что не услышала от нее ни слова жалости или прощения.

Фанаты россиянки даже дошли до того, что проклинают Апанасенко после "Мисс Вселенной". Об этом она рассказала в Инстаграм-Сториз и показала фото.

"Мерзкие, надеюсь, вас пере*бет ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях", – пишут российские пользователи сети в директ Виктории Апанасенко.

Виктория не стала молчать. Она опубликовала скрин этого сообщения в инста-сториз и добавила, что фанаты Линниковой желают смерти ей и ее семье. Также, по ее словам, они издеваются над ее внешностью.

"Со вчерашнего дня некоторые фанаты мисс россия и некоторые люди из рф написали пожелания смерти для меня и моей семьи. Они желают, чтобы ракета попала в мой дом, создают фейки с моими неудачными фото и издеваются над моей внешностью. Вы можете сказать обо мне все, но что вы скажете о войне?", - обратилась Виктория Апанасенко к фанатам россиянки.

Напомним, выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин света» произвел настоящий фурор.

Также сообщалось, что, несмотря на успех на конкурсе костюмов, украинцы нашли за что критиковать представительницу Украины на "Мисс Вселенная-2022".

Кроме того, Politeka.net писала, что девушкой с гулянки в Куршевеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.